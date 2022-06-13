«Урал» может подписать капитана «Спартака-2»

Екатеринбургский «Урал» может в ближайшее время подписать соглашение с капитаном московского «Спартака-2» Фанилем Сунгатулиным.

По информации «РБ-Спорт», команда из Екатеринбурга интересуется 20-летним российским футболистом, который до этого носил капитанскую повязку в «Спартаке-2». Напомним, что руководители «красно-белых» приняли решение закрыть вторую команду из-за финансовых трудностей.

В прошедшем сезоне Фаниль Сунгатулин провёл в подэлитном дивизионе в составе «Спартака-2» 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.