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«Урал» может подписать капитана «Спартака-2»

13 Июня 2022 • 13:00 Комментировать

Екатеринбургский «Урал» может в ближайшее время подписать соглашение с капитаном московского «Спартака-2» Фанилем Сунгатулиным.

По информации «РБ-Спорт», команда из Екатеринбурга интересуется 20-летним российским футболистом, который до этого носил капитанскую повязку в «Спартаке-2». Напомним, что руководители «красно-белых» приняли решение закрыть вторую команду из-за финансовых трудностей.

В прошедшем сезоне Фаниль Сунгатулин провёл в подэлитном дивизионе в составе «Спартака-2» 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Спартак-2 Фаниль Сунгатулин
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