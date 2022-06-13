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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ваноли рассказал, почему тренер ушёл из «Спартака»

13 Июня 2022 • 12:46 Комментировать

Агент Андреа Д'Амико, работающий с экс-тренером «Спартака» Паоло Ваноли, объяснил причины ухода итальянского специалиста из московской команды.

Д'Амико сказал «Чемпионату», что Ваноли покинул «Спартак» исключительно по личным причинам, так что никакого давления со стороны итальянских властей не было.

«Паоло решился на отъезд из России после разговора со своей семьёй, и всё», - добавил агент.

Напомним, что Паоло Ваноли недавно покинул пост главного тренера «красно-белых». Вместе с московским клубом итальянский специалист в прошедшем сезоне выиграл Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андреа Д'Амико Паоло Ваноли
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