«Спартак» может продолжить играть в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта

Евгений Малежиков, занимающий пост генерального директора московского «Спартак», высказался об игровой экипировке команды на следующий сезон. Ранее стало известно, что американский бренд Nike отказался от сотрудничества с «красно-белыми».

В интервью функционер заявил, что рассматривается вариант проведения следующего сезона в старой форме от Nike. Также он не исключает, что получится договориться с новым техническим спонсором. Его слова передает «Спорт-экспресс».

Напомним, что «Спартак» сотрудничал с американской компанией с 2005 года.

Прошлый сезон РПЛ «народная команда» завершила на десятом месте в турнирной таблице.