Гендиректор «Спартака» рассказал о ситуации с легионерами

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал журналистам о ситуации с легионерами в московской команде.

Мележиков сказал «Спорт-Экспрессу», что у «Спартака» очень слаженная и дружная команда, так что пока руководству не поступало заявлений от легионеров о том, что они не будут играть в следующем сезоне.

«Всех ожидаем после отпуска в Тарасовке, включая Виктора Мозеса», - добавил Мележиков.

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры покидают российский чемпионат из-за ситуации на Украине. В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли в РПЛ десятую строчку.