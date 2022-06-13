«Спартак» откажется от квоты билетов на Суперкубок

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал журналистам, что московский клуб собирается отказаться от своей квоты на билеты на матч Суперкубка России.

Мележиков сказал «Спорт-Экспрессу», что, как и на финале Кубка России, спартаковцы не собираются брать свою квоту билетов и на Суперкубок. Гендиректор отметил, что на матче точно будут не только болельщики «Зенита».

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге. «Красно-белые» хотят бойкотировать встречу из-за того, что она состоится не на нейтральном поле.