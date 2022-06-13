Петербургский «Зенит» посредством своего официального сайта отрапортовал об уходе сразу шести футболистов. Ряды «сине-бело-голубых» покинули игроки, выступавшие в составе второй команды.

Как информирует клубная пресс-служба, Егор Шаповалов, Иван Андреев, Василий Запрягаев, Антон Бугорский, Максим Бачинский и Никита Колдунов больше не являются игроками петербургского клуба.

Напомним, что по итогам сезона-2021/2022 подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали Премьер-лиги. Это четвертое подряд чемпионство для «сине-бело-голубых».