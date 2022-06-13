Мирзоян — о Суперкубке: «Спартаку» нужно выходить и играть

Экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян высказался по поводу возможного бойкота московской команды матча за Суперкубок России.

Мирзоян сказал RT, что бойкотировать эту встречу нельзя, ведь любой матч сейчас пойдёт только на пользу футболистам. Экс-игрок отметил, что спартаковцам нужно не нагнетать ситуацию, а просто выходить и играть.

«Если вы с чем-то не согласны, то нужно доказывать свою правоту на футбольном поле», - добавил Мирзоян.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге девятого июля.