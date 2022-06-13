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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзоян — о Суперкубке: «Спартаку» нужно выходить и играть

13 Июня 2022 • 11:17 Комментировать (1)

Экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян высказался по поводу возможного бойкота московской команды матча за Суперкубок России.

Мирзоян сказал RT, что бойкотировать эту встречу нельзя, ведь любой матч сейчас пойдёт только на пользу футболистам. Экс-игрок отметил, что спартаковцам нужно не нагнетать ситуацию, а просто выходить и играть.

«Если вы с чем-то не согласны, то нужно доказывать свою правоту на футбольном поле», - добавил Мирзоян.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге девятого июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Суперкубок России Александр Мирзоян
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