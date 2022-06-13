«Неизбежное зло»: Ловчев высказался о матче за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Известный советский футболист Евгений Ловчев высказался о решении РФС провести поединок за Суперкубок России на стадионе в Санкт-Петербурге.

«Неизбежное зло, которое уже принято. Матч надо было назначить на нейтральном поле. Но принято вот такое решение», - передает слова эксперта Sport24.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом Премьер-лиги, а «Спартак» выиграл Кубок России. Поединок между командами состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.

На днях в московском клубе состоялась смена главного тренера - вместо итальянца Паоло Ваноли работать с командой будет испанец Гильермо Абаскаль.