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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Неизбежное зло»: Ловчев высказался о матче за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

13 Июня 2022 • 11:14 Комментировать (1)

Известный советский футболист Евгений Ловчев высказался о решении РФС провести поединок за Суперкубок России на стадионе в Санкт-Петербурге.

«Неизбежное зло, которое уже принято. Матч надо было назначить на нейтральном поле. Но принято вот такое решение», - передает слова эксперта Sport24.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом Премьер-лиги, а «Спартак» выиграл Кубок России. Поединок между командами состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.

На днях в московском клубе состоялась смена главного тренера - вместо итальянца Паоло Ваноли работать с командой будет испанец Гильермо Абаскаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Ловчев
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