В «Спартаке» рассказали, сколько ушло времени на поиск преемника Ваноли

Гендиректор московского «Спартака» Евгений Малежиков высказался о смене главного тренера команды. Вместо итальянского специалиста Паоло Ваноли работать с «народной командой» будет испанец Гильермо Абаскаль.

«У нас было несколько дней, чтобы принять решение по поиску нового тренера. У нас не было месяца, было несколько дней», - передает слова руководителя ТАСС.

В прошлом сезоне Абаскаль занимал пост главного тренера швейцарского «Базеля». Под его руководством команда завоевала серебряные награды чемпионата Швейцарии.

«Спартак» в минувшем сезоне занял десятое место в Премьер-лиге и выиграл кубок России.