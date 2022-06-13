Гендиректор «Спартака»: Не боюсь, что Абаскаль может собраться и уехать

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал журналистам о том, что он думает по поводу перспектив тренера Гильермо Абаскаля в московском клубе.

Мележиков сказал «Р-Спорт», что он абсолютно точно не боится того, что молодой испанский специалист может собраться и просто уехать. Функционер отметил, что Абаскаль способен принимать самостоятельные решения и не зависит от кого-либо.

«Для Абаскаля работа в «Спартаке» - шанс добиться титулов и высоких мест», - добавил Мележиков.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскал официально стал новым главным тренером «Спартака». До этого молодой испанский специалист тренировал «Базель».