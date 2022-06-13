Григорян рассказал, чем руководствуется Дзюба при выборе нового клуба

Российский футбольный тренер Александр Григорян, поработавший в «Тамбове», высказался о продолжении карьеры экс-нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы. Игрок находится сейчас в статусе свободного агента.

В интервью Sport24 специалист заявил, что нападающий остановится на том варианте, который будет его мотивировать. По мнению Григоряна, Дзюба проявит себя ярко в любой команде.

«Такие, как Артём, никогда не сдаются», - сказал тренер.

Дзюба защищал цвета «Зенита» с 2015 года. Вместе с петербуржцами нападающий четыре раза выигрывал золотые медали Премьер-лиги.