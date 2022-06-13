В «Спартаке» рассказали, выполняет ли Федун обязательства по бюджету

Футбольный функционер Евгений Малежиков, занимающий пост генерального директора московского «Спартака», ответил на вопрос журналистов касательно формирования бюджета «красно-белых».

В интервью «РИА Новости» руководитель удивился такому интересу со стороны представителей СМИ. По словам Малежикова, Леонид Федун и остальные акционеры полностью выполняют взятые на себя обязательства. Никаких проблем с этим нет, подчеркнул гендиректор клуба.

В минувшем розыгрыше чемпионата России «Спартак» финишировал на десятом месте. Клуб смог подсластить неудачу в РПЛ победой в Кубке страны.

По итогам сезона было принято решение уволить итальянца Паоло Ваноли с поста рулевого команды.