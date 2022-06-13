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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко назвал форварда, которого стоит купить «Зениту»

13 Июня 2022 • 10:16 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слухи о возможном переходе форварда «Сочи» Матео Касьерры в стан «сине-бело-голубых».

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» эксперт заявил, что петербуржцам необходимо усилить позицию форварда. По его мнению, Касьерра – отличный нападающий, который поможет «Зениту». Как заявил Радченко, для стабильного выступления в чемпионате нужно иметь в составе трех форвардов.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги 25-летний колумбиец отметился 14 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 22 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко Матео Касьерра
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