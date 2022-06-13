Гендиректор «Спартака»: Давления с испанской стороны на Абаскаля не было

Генеральный директор столичного «Спартака» Евгений Мележиков высказался по поводу назначения Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.

Мележиков сказал «Р-Спорт», что при переговорах с Абаскалем никакого давления с испанской стороны не было. Функционер отметил, что спортивный директор «Спартака» Лука Каттани вёл переговоры непосредственно с испанским специалистом.

«Каттани дал Абаскалю положительную характеристику по всем критериям», - добавил Мележиков.

Напомним, что 33-летний испанский специалист недавно официально возглавил московскую команду. До этого Абаскаль работал в «Базеле».