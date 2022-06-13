Ловчев: Никто не вспомнит о Дзюбе после завершения карьеры

Экс-игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе, оставшемся без клуба после ухода из петербургского «Зенита».

В интервью Sport24 аналитик выразил уверенность, что 33-летний бомбардир найдет себе новую команду. По его мнению, для Артёма был бы отличный вариант перехода в «Ференцварош» к Станиславу Черчесову. Также Ловчев отметил чемпионат Турции, где Дзюбе вполне по силам заиграть.

При этом эксперт отметил, что после завершения карьеры никто не станет вспоминать о Дзюбе, поэтому ему сейчас нужно в первую очередь думать о заработке.

Добавим, что за «Зенит» Артём выступал с 2015 года.