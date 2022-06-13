Российская фигуристка назвала самого сексуального футболиста «Спартака» и РПЛ

Российская фигуристка Анастасия Скопцова рассказала журналистам о том, кого считает самым сексуальным футболистом московского «Спартака» и РПЛ.

Скопцова сказала «Спорт-Экспрессу», что самым сексуальным игроком «Спартака» она считает голкипера Александра Максименко, а вот среди всех футболистов РПЛ она выделила бы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука. Своим любимым игроком в мире фигуристка назвала француза Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

«Очень жаль, что Мбаппе так и не перешёл в «Реал», - добавила спортсменка.

Напомним, что Анастасия Скопцова выступала в танцах на льду с Кириллом Алешиным.