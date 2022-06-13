Жена тренера «Зенита» Семака назвала своего мужа мучеником

Анна Семак, которая является супругой наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака, высказалась о своем муже в эфире телеканала «Спас». Во время беседы женщина назвала футбольного специалиста страстотерпцем.

«У меня был яркий неофитский момент. Представьте, каково было ему. Сергей верующий так, формально. Но муж, надо отдать ему должное, он страстотерпец», - сказала Анна.

Страстотерпцы – христианские мученики, терпевшие страдания во имя Иисуса Христа.

Семак занимает пост наставника «сине-бело-голубых» с мая 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины следующего года. Под руководством тренера «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом России.