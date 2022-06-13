«Спартак» сохранит Реброва и Ещенко в структуре клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал журналистам о том, что московская команда намерена продолжить сотрудничество с Артёмом Ребровым и Андреем Ещенко.

Мележиков сказал «Матч ТВ», что руководители «Спартака» намерены сохранить экс-футболистов в структуре клуба. Функционер отметил, что Ребров продолжит работать помощником спортивного директора, а Ещенко будет работать либо в основной команде, либо в молодёжной.

Напомним, что недавно из-за финансовых проблем руководство «Спартака» вынуждено было закрыть вторую команду, которая долгое время выступала в ФНЛ.