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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» сохранит Реброва и Ещенко в структуре клуба

13 Июня 2022 • 09:42 Комментировать

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал журналистам о том, что московская команда намерена продолжить сотрудничество с Артёмом Ребровым и Андреем Ещенко.

Мележиков сказал «Матч ТВ», что руководители «Спартака» намерены сохранить экс-футболистов в структуре клуба. Функционер отметил, что Ребров продолжит работать помощником спортивного директора, а Ещенко будет работать либо в основной команде, либо в молодёжной.

Напомним, что недавно из-за финансовых проблем руководство «Спартака» вынуждено было закрыть вторую команду, которая долгое время выступала в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров Андрей Ещенко Евгений Мележиков
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