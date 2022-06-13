Аршавин отреагировал на смену главного тренера «Спартака»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре петербургского «Зенита», отреагировал на смену главного тренера в московском «Спартаке».

«У меня нет объяснений, почему выбор пал на молодого испанца. Может, им легче управлять, проще будет списать и отправить домой», - рассказал экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» в эфире телеканала «Матч ТВ».

До перехода в «Спартак» Абаскаль работал в швейцарском «Базеле». У руля «народной команды» испанский специалист сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого «красно-белые» выиграли кубок России и финишировали на десятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.