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Губерниев назвал Промеса «уголовником» и рассказал, как голландец использует «Спартак»

13 Июня 2022 • 08:56 Комментировать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о голландском полузащитнике Куинси Промесе, ныне выступающем в составе столичного «Спартака». По мнению эксперта, легионер вернулся в России не из-за футбольной составляющей.

В интервью «Спорт-экспрессу» Губерниев заявил, что Куинси играет в России, чтобы скрыться от европейского правосудия. Дмитрий назвал Промеса «уголовником», который и дальше продолжит играть за «красно-белых», чтобы не уехать в тюрьму.

«Он играет в «Спартаке» не потому, что любит «Спартак» и Россию, а потому что здесь его не посадят», - подчеркнул Губерниев.

Напомним, что Промеса обвиняют в нападении с ножом на своего родственника.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Куинси Промес
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