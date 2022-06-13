Канчельскис считает, что Зарема позорит «Спартак»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис жёстко высказался по поводу Заремы Салиховой.

Канчельскис сказал «Чемпионату», что Зареме надо заканчивать с футболом, ведь она просто позорит «Спартак». Экс-игрок отметил, что руководители московской команды приглашают на работу детских тренеров.

«Мне очень обидно, что такую команду уничтожают люди, которые вообще не имеют права там быть», - добавил Канчельскис.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Спартак» занял лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, но зато выиграл Кубок России. Недавно «красно-белых» возглавил 33-летний испанский тренер Гильермо Абаскаль.