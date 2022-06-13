«Крылья Советов» предложили Осинькину продлить контракт

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал журналистам о том, что руководители самарского клуба предложили ему продлить соглашение.

Осинькин сказал «РБ-Спорту», что ему и его тренерскому штабу поступило предложение о продлении контракта, ведь сейчас в Самаре очень большой футбольный проект, который, в том числе, связан с ним. Тренер отметил, что ему очень важно чувствовать доверие и поддержку со стороны руководства.

Напомним, что футболисты «Крыльев Советов» под шефством Осинькина в прошедшем сезоне заняли восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.