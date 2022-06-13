Кому из российских клубов нужен вингер из Ла Лиги: Выбираем команду Черышеву

Денис Черышев покинул «Валенсию» и может вернуться в Россию. Агент футболиста подтвердил, что отец вингера ищет ему варианты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, где может оказаться выпускник школы мадридского «Реала».

Денис Черышев не сделал в Испании карьеру, какую мог бы. Формально он является победителем Лиги чемпионов в составе «Реала» и Лиги Европы с «Севильей». Однако в обоих случаях вингер толком не играл. К завоёванному Кубку Испании в составе «Валенсии» Черышев приложил больше усилий, хотя не сыграл в финале и вообще в том розыгрыше больше выходил на замену. Однако гол в полуфинале в ворота «Бетиса» россиянин забил.

Сам Черышев не виноват в том, что не смог реализовать свой потенциал в полной мере. Виной всему были травмы, из-за которых россиянин большую часть времени лечился. У него не было ни одного сезона, чтобы то или иное повреждение не помешало бы ему. В итоге в 31 год Черышев, похоже, покидает Испанию, где вырос и строил всю карьеру.

Вингера много раз звали в Россию, но он отказывался. Черышев хотел играть и строить карьеру в Испании – стране, где всё знакомо. Российские клубы, страдающие от лимита, готовы были платить ему огромные деньги, но он отказывался. Сейчас ситуация изменилась. Во-первых, у отечественных клубов финансовое положение стало намного хуже. Кроме того, лимит на легионеров увеличился, и сейчас уже нет такой сильной потребности в правильном паспорте. Тем не менее Черышев может оказаться в России.

На самом деле сложно сказать, кому он прямо необходим. С учётом травматичности Черышева делать на него ставку слишком рискованно. При этом контракт он наверняка захочет солидный, всё же это обученный игрок с большим опытом. В итоге мы должны найти клуб, у которого есть деньги и который готов рискнуть.

Абсолютно точно Черышев не нужен «Зениту». Если питерцы действительно подписывают Бакаева, то там фланги атаки закрыты с запасом. Даже без воспитанника «Спартака» чемпионам России Черышев особо не нужен, разве что как игрок ротации, но это вряд ли устроит вингера. Едва ли мы увидим воспитанника «Реала» и в «Локомотиве». «Железнодорожники» считают каждую копейку, предпочитают брать футболистов с перспективой. В этой связи Черышев им едва ли нужен.

По позиции Черышев мог бы пригодиться «Спартаку», особенно после ухода Бакаева. Однако есть сомнения, что «красно-белые» готовы финансово вкладываться этим летом. И уж точно «Спартаку» нужен футболист, на которого можно рассчитывать с уверенностью, а не время от времени. По этой причине вряд ли его возьмут москвичи. Возможно, Черышев пригодился бы ЦСКА, тем более что пока по составу «армейцев»нет никакой ясности. С другой стороны, москвичам опять же нужно усиление основы, а «стеклянный» вингер тут выглядит большим риском.

Черышев вполне может оказаться в «Динамо», где играл его отец. У «бело-голубых» как раз позиции в атаке закрыты, а усиление обоймы не помешало бы. Добавим к этому, что опытный Черышев может стать некоторым наставником для Захаряна, Тюкавина и компании. Кроме того, это красивая пиар-история, а в «Динамо» к таким моментам относятся серьёзно. Да и самому Черышеву это может быть интересно – «бело-голубые» всё же имеют перспективы побороться за высокие места.

Также среди претендентов можно отметить ещё два. «Сочи» по результату в последние годы выглядит очень здорово, но к клубу пока что отношение всё же не очень серьёзное. Подписание Черышева может серьёзно помочь в этом плане. Один из героев чемпионата мира-2018 может стать лицом команды. Денег у «Сочи» полно, жить на берегу моря Черышеву наверняка понравится. В общем это выглядит интересным вариантом.

Не стоит забывать также про «Пари НН». Клуб сменил название и работаем над имиджем. Черышев родился в Нижнем Новгороде, если кто забыл. Его отец играл в местном «Локомотиве», тренировал «Волгу» и «Нижний Новгород». Взять и позвать Черышева-младшего опять же может быть сильным пиар-ходом, и уж точно вингер усилит команду, когда будет появляться на поле.

Может, конечно, Черышев оказаться и в «Краснодаре, где любят собирать ветеранов. Можно его представить в «Ростове». Однако эти южные клубы вряд ли будут прикладывать серьёзные усилия. Так или иначе у Черышева есть варианты в России, надо лишь выбрать.

Роман Андреев