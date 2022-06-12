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Гаджиев назвал условие ухода Кокорина из футбола

12 Июня 2022 • 19:32 Комментировать

Футбольный тренер Гаджи Гаджиев, поработавший в махачкалинском «Анжи» и самарских «Крыльях Советов», высказался насчет возможного завершения карьеры российского форварда Александра Кокорина.

В разговоре с журналистом «Спорт день за днём» специалист заявил, что если Кокорин не потерял мотивацию, то ему стоит продолжать карьеру. По словам Гаджиева уходят из футбола только тогда, когда не могут играть или не хотят.

Кокорин является игроком «Фиорентины», ряды которой он пополнил в январе 2021 года. Его трансфер обошелся «фиалкам» в 4,5 миллиона евро. Контракт Александра рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Александр Кокорин
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