Экс-форвард «Ювентуса» и «Баварии» мог переехать в РПЛ

Известный бразильский вингер Дуглас Коста, поигравший за донецкий «Шахтёр», туринский «Ювентус» и мюнхенскую «Баварию», мог зимой оказаться в российской Премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах Sport24.

По информации источника, 31-летний футболист рассматривал варианты трудоустройства в одном из топ-клубов чемпионата России с заработной платой в размере двух миллионов евро в год.

В итоге Дуглас не нашел подходящего варианта и переехал за океан, заключив трудовое соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси». На счету бразильского вингера девять сыгранных матчей и отметился двумя забитыми мячами.