Российский суд наказал экс-игрока «Зенита» Азмуна

В Санкт-Петербурге состоялось заседание по делу экс-форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. По итогам рассмотрения дела было принято решение обязать иранского футболиста выплачивать 25% доходов в качестве алиментов для своей дочери от девушки Алии, с которой он имел связь в Казани.

«Надеемся, отец будет выполнять обязательства. Та сумма, которая выплачивается Алие, не покрывает всех расходов на ребенка», - передает слова адвоката Андрея Дмитриева «Петербургский дневник».

Напомним, что в настоящий момент Сердар выступает в Бундеслиге за леверкузенский «Байер».