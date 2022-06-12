Агент Кучаева исключил возвращение футболиста в «Рубин»

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, рассказал о планах футболиста.

«У Константина есть предложения от других клубов РПЛ. Мы их готовы рассматривать. К сожалению, возвращение в «Рубин» невозможно», — цитирует Клюева «РБ Спорт».

24-летний Кучаев принадлежит ЦСКА. Его контракт рассчитан с «армейским» клубом до лета 2024 года. Вторую часть прошлого сезона он провёл в «Рубине», который вылетел в ФНЛ.

За казанский клуб Кучаев сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол и отметился результативной передачей. Его трансферная стоимость составляет 3 миллиона евро.