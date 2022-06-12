Стало известно, когда Бакаев может перейти в «Зенит»

Петербургский «Зенит» договаривается с экс-полузащитником московского «Спартака» Зелимханом Бакаевым о сотрудничестве. Как стало известно журналистам «Спорт-экспресса», на следующей неделе состоится финальный раунд переговоров, после которого станет известно, перейдет ли игрок в стан «сине-бело-голубых».

Напомним, что 25-летний футболист покинул «красно-белых», воспитанником которых он является, на правах свободного агента.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Зелимхан принял участие в 26 поединках, отметившись шестью результативными передачами.