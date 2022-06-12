Агент Эргезен Некдет, представляющий интересы защитника «Трабзонспора» Ахметджана Каплана, прокомментировал в интервью «Евро-Футбол.Ру» интерес к игроку со стороны команд РПЛ.

«Действительно, к моему клиенту был интерес из России, это правда, но Ахметджан не переедет в Россию, это точно», — заявил агент игрока.

Ранее в турецкой прессе сообщалось, что «Трабзонспор» отказал «Локомотиву» в трансфере Каплана. 19-летний турок сыграл за основной состав своей команды в прошедшем сезоне всего 22 матча, в которых забил два гола и отдал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 млн евро.