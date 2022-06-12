Стали известны причины ухода Ваноли с поста главного тренера «Спартака»

Итальянский специалист Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака» по семейным обстоятельствам.

Генеральный директор «красно-белых» Евгений Малежиков сообщил, что руководство команды понимало ситуацию с семьёй Ваноли. На следующий день после победы в Кубке России боссы «Спартака» встречались с тренером. По словам Малежикова, ничего не предвещало того, что Паоло может уйти. Позже Ваноли признался, что ему нужно быть с семьёй.

Итальянец возглавил «Спартак» зимой 2021 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России впервые с сезона-2002/03. В турнирной таблице РПЛ команда заняла 10-е место.