Гершович считает, что «Динамо» может возглавить российский тренер

Член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал фамилии тренеров, которых он видит наставниками в «Динамо».

«В России очень много кандидатур. Федотов, которого сватают в ЦСКА, есть Осинькин еще. Спартаковец Аленичев есть, Юран неплохой тренер. Также можно было бы обратиться к Черчесову или Карпину», — приводит слова Гершковича «Спорт День за Днём».

Сандро Шварц покинул «Динамо» после окончания сезона-2021/22. Под его руководством команда проиграла в финале Кубка России «Спартаку» (1:2), он на послематчевой пресс-конференции объявил об уходе из команды. Позже стало известно, что немецкий специалист возглавил «Герту» из Бундеслиги.

«Динамо» в сезоне-2021/22 заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России. Победителем РПЛ стал «Зенит», а вторым финишировал «Сочи».