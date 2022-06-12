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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гершкович считает, что «Динамо» может возглавить российский тренер

12 Июня 2022 • 16:10 Комментировать

Член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал фамилии тренеров, которых он видит наставниками в «Динамо».

«В России очень много кандидатур. Федотов, которого сватают в ЦСКА, есть Осинькин еще. Спартаковец Аленичев есть, Юран неплохой тренер. Также можно было бы обратиться к Черчесову или Карпину», — приводит слова Гершковича «Спорт День за Днём».

Сандро Шварц покинул «Динамо» после окончания сезона-2021/22. Под его руководством команда проиграла в финале Кубка России «Спартаку» (1:2), он на послематчевой пресс-конференции объявил об уходе из команды. Позже стало известно, что немецкий специалист возглавил «Герту» из Бундеслиги.

«Динамо» в сезоне-2021/22 заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России. Победителем РПЛ стал «Зенит», а вторым финишировал «Сочи».  


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Михаил Гершкович РПЛ
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