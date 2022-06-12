В «Спартаке» заявили, что клуб договорился с агентом Бакаева не комментировать ситуацию с его уходом

Полузащитник Зелимхан Бакаев 30 июня официально станет свободным агентом. Ранее в «Спартаке» сообщили, что клуб не будет продлевать контракт с футболистом.

«Бакаев? Ничего нового не скажу. Мы договорились с представителем Зелимхана не комментировать ситуацию, связанную с его переходом. Были попытки вести переговоры по возможному трансферу», - сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Функционер добавил, что стороны приняли решение не продлевать контракт по взаимному согласию. Ранее в российских СМИ писали о том, что Бакаев лично не нравится руководству московского клуба, хотя сам футболист выражал желание продлить контракт с командой.

Ранее мы сообщили о том, что «Зенит» согласовал условия контракта с Бакаевым.