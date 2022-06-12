Стало известно, когда новый главный тренер «Спартака» Абаскаль приступит к работе

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прибудет в расположение московской команды на следующей неделе, об этом сообщил генеральный директор команды Евгений Мележиков.

«По характеру он достаточно требовательный, трудяга. Может, даже переплюнет Доменико [Тедеско] и Паоло [Ваноли] в этом. Да, есть риск — возраст. Ожидается его приезд на следующей неделе», — сказал функционер на мероприятии, посвящённом 100-летию «Спартака».

Напомним, 10 июня «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды 33-летнего Гильермо Абаскаля. После этой новости ветераны «красно-белых» раскритиковали руководство клуба за назначение молодого испанца.

Ветеран «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что в «Спартаке» происходит какая-то агония.