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Стало известно, когда новый главный тренер «Спартака» Абаскаль приступит к работе

12 Июня 2022 • 15:42 Комментировать

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прибудет в расположение московской команды на следующей неделе, об этом сообщил генеральный директор команды Евгений Мележиков.

«По характеру он достаточно требовательный, трудяга. Может, даже переплюнет Доменико [Тедеско] и Паоло [Ваноли] в этом. Да, есть риск — возраст. Ожидается его приезд на следующей неделе», — сказал функционер на мероприятии, посвящённом 100-летию «Спартака».

Напомним, 10 июня «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды 33-летнего Гильермо Абаскаля. После этой новости ветераны «красно-белых» раскритиковали руководство клуба за назначение молодого испанца.

Ветеран «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что в «Спартаке» происходит какая-то агония.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Гильермо Абаскаль
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