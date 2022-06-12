Шиманьски интересен клубам из Англии, Франции и Германии

Футбольный агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Себастиана Шиманьски, сообщил, что футболист интересен клубам из АПЛ, Лиги 1 и Бундеслиги.

«Думаю, Шиманьски отправится в одну из трёх стран — Францию, Германию или Англию», — цитирует агента Meczyki.

Пекарски заявил, что с кандидатурой Шиманьски хорошо знакома «Севилья». По словам агента, испанский клуб следит за игроком с периода выступлений футболиста за «Легию».

23-летний Шиманьски принял решение покинуть «Динамо» в конце сезона-2021/22. Поляк провёл в московском клубе два года, за это время он сыграл за команду 86 матчей, забил 8 голов и отдал 17 результативных передач.