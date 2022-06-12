Новичок РПЛ может подписать аргентинского форварда

Вернувшийся в элитный дивизион «Оренбург» может в ближайшее время арендовать аргентинского нападающего «Расинга» Брайана Мансилью.

По информации «Спорт-Экспресса», команда из Оренбурга планирует арендовать 25-летнего аргентинского футболиста, права на которого принадлежат «Расингу». Стоит отметить, что форвард последние полтора года на правах арендного соглашения выступал за клуб «Атлетико Платенсе». В этом году Мансилья провёл в аргентинском чемпионате семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

«Оренбург» в прошедшем сезоне занял третью строчку в ФНЛ, но в стыковых матчах команда Марцела Лички обыграла «Уфу» и всё же добыла путёвку в элитный дивизион.