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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок РПЛ может подписать аргентинского форварда

12 Июня 2022 • 14:04 Комментировать

Вернувшийся в элитный дивизион «Оренбург» может в ближайшее время арендовать аргентинского нападающего «Расинга» Брайана Мансилью.

По информации «Спорт-Экспресса», команда из Оренбурга планирует арендовать 25-летнего аргентинского футболиста, права на которого принадлежат «Расингу». Стоит отметить, что форвард последние полтора года на правах арендного соглашения выступал за клуб «Атлетико Платенсе». В этом году Мансилья провёл в аргентинском чемпионате семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

«Оренбург» в прошедшем сезоне занял третью строчку в ФНЛ, но в стыковых матчах команда Марцела Лички обыграла «Уфу» и всё же добыла путёвку в элитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Брайан Мансилья
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