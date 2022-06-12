Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер «Зенита»: Зарема-то что? Она только говорить умеет

12 Июня 2022 • 13:43 Комментировать

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела поделился с журналистами своим мнением по поводу того, что матч за Суперкубок России состоится в Санкт-Петербурге.

Петржела сказал «Чемпионату», что спартаковцы точно будут играть в Санкт-Петербурге, а слухи и разговоры о бойкоте ничего не значат. Экс-тренер «Зенита» отметил, что ничего не значат и колкие высказывания Заремы Салиховой, которая только и умеет, что говорить.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела Суперкубок России Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
14:41 · Россия. Премьер-лига
Никитин останется в «Уфе», чтобы помочь команде в ФНЛ
14:04 · Россия. Премьер-лига
Новичок РПЛ может подписать аргентинского форварда
13:59 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» выкупил игрока «Зенита»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Не знаю, почему «Спартак» упустил Кутепова 1
13:43 · Россия. Премьер-лига
Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита»: Зарема-то что? Она только говорить умеет
13:33 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Касьерра? Хороший форвард для «Зенита»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Представители «Торпедо» отреагировали на слухи о переходе Кутепова
13:12 · Россия. ФНЛ
Воронин перешёл в «Енисей»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Где бы ни играли матч за Суперкубок, а фаворитом всё равно будет «Зенит»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Думаю, что Шатов останется с нами
12:42 · Россия. Премьер-лига
Бистрович отправится на сборы с ЦСКА
12:17 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Спартака» может перейти в «Торпедо»
11:24 · Россия. ФНЛ
Новичок ФНЛ может проводить свои матчи на стадионе московского «Динамо»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев скептично отнёсся к назначению Абаскаля
Все новости
Рекомендуем