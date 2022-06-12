Экс-тренер «Зенита»: Зарема-то что? Она только говорить умеет

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела поделился с журналистами своим мнением по поводу того, что матч за Суперкубок России состоится в Санкт-Петербурге.

Петржела сказал «Чемпионату», что спартаковцы точно будут играть в Санкт-Петербурге, а слухи и разговоры о бойкоте ничего не значат. Экс-тренер «Зенита» отметил, что ничего не значат и колкие высказывания Заремы Салиховой, которая только и умеет, что говорить.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».