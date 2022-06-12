Петржела: Касьерра? Хороший форвард для «Зенита»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу возможного перехода колумбийского форварда «Сочи» Матео Касьерры в питерскую команду.

Петржела сказал «Чемпионату», что считает Касьерру хорошим нападающим, который бы пригодился «Зениту», где после ухода Дзюбы из форвардов остались только Юри Алберто и Иван Сергеев. Экс-тренер питерского клуба отметил, что колумбийцу не нужно уезжать из России, ведь он и здесь сможет найти себе новую хорошую команду.

Напомним, что в прошедшем сезоне Матео Касьерра провёл в российском чемпионате в составе «Сочи» 22 встречи, в которых забил 14 мячей и сделал четыре голевые передачи.