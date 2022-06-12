Представители «Торпедо» отреагировали на слухи о переходе Кутепова

Спортивный директор столичного «Торпедо» Максим Ляпин высказался по поводу возможного перехода защитника Ильи Кутепова.

Ляпин сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас московская команда интересуется большим количеством новых футболистов. Спортивный директор отметил, что пока по поводу Кутепова не может сказать какую-то конкретную информацию.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что 28-летний российский защитник может на правах свободного агента перебраться в «Торпедо». До этого Илья Кутепов долгое время выступал за московский «Спартак».