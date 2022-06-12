Смородская: Где бы ни играли матч за Суперкубок, а фаворитом всё равно будет «Зенит»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу решения РФС провести поединок за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Смородская сказала «Спорт-Экспрессу», что «Газпром-Арена» является лучшим стадионом в России. Экс-президент «железнодорожников» отметила, что, возможно, это будет на руку «Зениту», но он и так является фаворитом этого матча.

«Где бы ни играли этот матч, а фаворитом всё равно будет команда из Санкт-Петербурга», - добавила Смородская.

Напомним, что поединок Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге.