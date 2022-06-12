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Бистрович отправится на сборы с ЦСКА

12 Июня 2022 • 12:42 Комментировать

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович проведёт первый тренировочный сбор с московскими «армейцами».

Агент игрока Вукмил Вукмирица сказал порталу Sport24, что 24-летний хорватский футболист вернётся в Москву и отправится на сборы вместе с «армейским» клубом. Агент отметил, что в ближайшее время станет понятно, останется ли Бистрович в ЦСКА на следующий сезон или же нет.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Бистрович играл за клуб «Фатих Карагюмрюк». В турецкой лиге полузащитник провёл 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиян Бистрович
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