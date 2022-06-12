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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема: «Спартак» относится к Суперкубку как к гастролям, ведь нас вместо «Руки вверх» туда пригласили

12 Июня 2022 • 11:11 Комментировать (3)

Зарема Салихова иронично высказалась по поводу предстоящего матча за Суперкубок России, который состоится в Санкт-Петербурге.

Зарема сказала Sport24, что московская команда относится к Суперкубку как к гастролям, ведь «Спартак» туда пригласили вместо группы «Руки вверх».

«Промес и Николсон уже разучивают слова песни «Потому что есть Алёшка у тебя», а у Мозес и Мартинс репетируют бэнгер «Ну где же вы, девчонки?», - отметила Салихова.

Напомним, что руководители РФС приняли решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге, хотя девятого июля на «Газпром-Арене» должен был пройти концерт группы «Руки вверх».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Зарема Салихова Руки Вверх
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