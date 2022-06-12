Зарема: «Спартак» относится к Суперкубку как к гастролям, ведь нас вместо «Руки вверх» туда пригласили

Зарема Салихова иронично высказалась по поводу предстоящего матча за Суперкубок России, который состоится в Санкт-Петербурге.

Зарема сказала Sport24, что московская команда относится к Суперкубку как к гастролям, ведь «Спартак» туда пригласили вместо группы «Руки вверх».

«Промес и Николсон уже разучивают слова песни «Потому что есть Алёшка у тебя», а у Мозес и Мартинс репетируют бэнгер «Ну где же вы, девчонки?», - отметила Салихова.

Напомним, что руководители РФС приняли решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге, хотя девятого июля на «Газпром-Арене» должен был пройти концерт группы «Руки вверх».