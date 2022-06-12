Кавазашвили: Новый тренер ещё не приехал, а «Спартак» уже подписал Рыбуса

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу перехода польского защитника Мацея Рыбуса в московский клуб.

Кавазашвили сказал «Чемпионату», что Рыбус умеет играть и является надёжным защитником, но не очень понятно, почему спартаковцы подписали поляка ещё до того, как в команду прибыл новый тренер. Экс-голкипер отметил, что Рыбус может быть вполне не нужен новому наставнику.

Напомним, что Мацей Рыбус официально перебрался из «Локомотива» в «Спартак». Новым тренером «красно-белых» назначен молодой испанец Гильермо Абаскаль.