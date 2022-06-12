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Генич: Выбор «Спартака» обижает российскую тренерскую школу

12 Июня 2022 • 10:40 Комментировать (1)

Известный российский комментатор Константин Генич рассказал журналистам о том, что он думает по поводу назначения молодого испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

Генич сказал «Матч ТВ», что был шокирован выбором московской команды, так как он был уверен в том, что новым наставником «красно-белых» точно станет отечественный специалист. Комментатор отметил, что выбор «Спартака» просто обижает российскую тренерскую школу.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально стал новым наставником «Спартака». До этого испанец тренировал швейцарский «Базель».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Генич Гильермо Абаскаль
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