Олег Иванов: «Спартак» ещё пожалеет об уходе Бакаева

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался по поводу ухода Зелимхана Бакаева из московского «Спартака».

Иванов написал в своей колонке для «Спорт-Экспресса», что очень странно, что руководство «Спартака» решило не продлевать соглашение с Бакаевым, ведь нельзя разбрасываться такими футболистами. Полузащитник считает, что «красно-белые» совсем не дорожат своими воспитанниками.

«Спартаковцы ещё пожалеют об уходе Бакаева», - добавил Иванов.

Напомним, что Зелимхан Бакаев на правах свободного агента покинул «Спартак». В прессе ходят слухи о том, что полузащитник может перейти в питерский «Зенит».