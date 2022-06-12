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Экс-тренер «Рубина» посоветовал ЦСКА пригласить Игнашевича

12 Июня 2022 • 10:21 Комментировать

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов предложил столичным «армейцам» позвать в тренерский штаб к братьям Березуцким Сергея Игнашевича.

Билялетдинов сказал Betonmobile.ru, что «армейцы» что-то чудят, ведь у них есть хорошие тренеры в лице братьев Березуцких. Экс-наставник «Рубина» отметил, что было бы здорово, если бы ЦСКА пригласил ещё и Сергея Игнашевича, который мог бы составить вместе с Березуцкими интересное тренерское трио.

Напомним, что в прошедшем сезоне Сергей Игнашевич тренировал калининградскую «Балтику», которая заняла в турнирной таблице ФНЛ десятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Игнашевич Ринат Билялетдинов
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