Экс-тренер «Рубина» посоветовал ЦСКА пригласить Игнашевича

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов предложил столичным «армейцам» позвать в тренерский штаб к братьям Березуцким Сергея Игнашевича.

Билялетдинов сказал Betonmobile.ru, что «армейцы» что-то чудят, ведь у них есть хорошие тренеры в лице братьев Березуцких. Экс-наставник «Рубина» отметил, что было бы здорово, если бы ЦСКА пригласил ещё и Сергея Игнашевича, который мог бы составить вместе с Березуцкими интересное тренерское трио.

Напомним, что в прошедшем сезоне Сергей Игнашевич тренировал калининградскую «Балтику», которая заняла в турнирной таблице ФНЛ десятую строчку.