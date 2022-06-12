Комбаров: Матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге? Это несправедливо

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался по поводу решения РФС провести поединок за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Комбаров сказал «РБК-Спорту», что он прекрасно понимает реакцию спартаковцев, которые должны играть столь важную игру на поле соперника. Экс-игрок отметил, что играть подобный матч в Санкт-Петербурге несправедливо и бесчестно.

Напомним, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встреча пройдёт девятого июля. «Красно-белые» могут бойкотировать этот поединок.