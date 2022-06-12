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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: Рыбус — не звезда

12 Июня 2022 • 09:40 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака», а ныне известный эксперт Евгений Ловчев рассказал журналистам о том, что думает по поводу перехода в стан «красно-белых» опытного польского защитника Мацея Рыбуса.

Ловчев сказал «Чемпионату», что любой иностранный футболист должен быть на две головы сильнее российского игрока, но Рыбус точно не звезда. Эксперт отметил, что польский футболист даже в «Локомотиве» не всегда выходил на поле с первых минут.

«В «Спартаке» сейчас работают люди, которые вообще не понимают, кто должен играть в этой команде», - добавил Ловчев.

Напомним, что Мацей Рыбус на правах свободного агента перебрался из столичного «Локомотива» в «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Мацей Рыбус
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