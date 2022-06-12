Очередным главным тренером «Спартака» стал Гильермо Абаскаль. Кто это такой? Давайте разберёмся

Паоло Ваноли официально покинул московский «Спартак» позавчера поздно вечером, а уже вчера утром клуб объявил о назначении на пост главного тренера испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Многие инсайдеры гадали о том, кто же придёт на замену Ваноли. Назывались фамилии Карпина, Николича, Бердыева и прочих, но итоговое назначение удивило всех. Это уже четвёртый тренер «красно-белых» чуть более чем за год. До этого были Тедеско, Витория и Ваноли. Попробуем разобраться и понять, кто такой этот Абаскаль, и зачем он «Спартаку».

Начнём с его биографии

Гильермо Абаскаль хоть и родился в Севилье, но, поиграв немного на местном уровне, оказался в «Барселоне». Его партнёром в то время был действующий футболист каталонского клуба Жорди Альба. К моменту выпуска из академии у Абаскаля был выбор: либо продолжать играть в футбол, либо учиться. Гильермо выбрал второе и поступил в Университет Пабло Олавиде на факультет физической активности и спорта. Когда испанцу было 23 года, он уже работал тренером молодёжной команды «Севильи». В это время он познакомился с Виктором Манасом, который работал с Унаи Эмери, и таким образом Абаскаль стал видеоаналитиком у «тренеришки».

Резюме

Абаскаль начал свой профессиональный путь на взрослом уровне в 2017 году в швейцарском «Кьяссо», который играл во втором дивизионе. Клуб тогда считался одним из аутсайдеров турнира, но Абаскаль неплохо стартовал со своей первой командой, а в начале 2018-го клуб всё-таки расстался с тренером.

Но уже менее чем через неделю испанец был назначен на пост главного тренера «Лугано», выступавшего в высшей лиге Швейцарии. Команда тогда боролась за выживание, занимая девятое место, и перед специалистом стояла задача сохранить прописку в элите. Абаскаль спокойно с этим справился. «Лугано» по итогу занял шестое место в нескольких очках от зоны квалификационных матчей Лиги Европы.

Летом 2019 года Абаскаль назначен главным тренером молодёжки «Асколи» из Италии. По ходу сезона в клубе был настоящий цирк (прямо как в «Спартаке», не правда ли?), и в начале 2020 года у основной команды «Асколи» уходит тренер, а и.о. поставили именно Гильермо. Тот выиграл свой единственный матч во главе итальянской команды и вернулся к работе с молодёжью, так как руководство нашло нового рулевого. В разгар пандемии коронавируса новому тренеру Роберто Стеллоне было предложено пойти на понижение зарплаты, но он в данном вопросе отказал руководству. Абаскаль тогда вновь возглавил основную команду, но, проиграв два важных матча, был уволен и вновь вернулся к работе с молодёжной командой, где продержался до конца 2020 года.

Затем был греческий клуб «Волос», и, наконец, швейцарский «Базель». После таких мелких по масштабу клубов это было настоящим вызовом для молодого специалиста. Абаскаль закончил минувший сезон с «Базелем» на втором месте в Суперлиге, имея не самую выдающуюся статистику: 5 побед, 7 ничьих, 2 поражения. В Лиге Конференций швейцарцы вылетели от «Марселя» (общий счёт 2:4) ещё в 1/8 финала. Руководство «Базеля» испанец особо не удивил. Ничего не испортил, но ничего и не преобразил. В итоге менеджеры предложили ему продолжить работу в структуре клуба, но с молодёжной командой. Испанца такое предложение не устроило, и вот он возглавил «Спартак».

Во что играет Абаскаль?

На философию и стиль команд Гильермо сильно повлияло общение и работа с Унаи Эмери. Сам Абаскаль считает, что ментальность – главная сторона его работы.

Играет он исключительно в схемы с четырьмя защитниками. 4-4-2, 4-3-3, но самой предпочтительной является 4-2-3-1. Спортивному директору Луке Каттани придётся немало поработать во время трансферного окна, потому что ресурсов под такой футбол у «Спартака» сейчас немного. Команды Абаскаля очень плохо играют в обороне. Постоянные позиционные ошибки в построениях, привозы, открытые игроки соперников у своих ворот. Селихову и Максименко придётся несладко.

Вывод

Очень спорное назначение, впрочем, как и любое в «Спартаке». Нужно понимать, что у москвичей состав сейчас под «контеобразный» футбол, что у испанских тренеров в РПЛ ничего не получается. Но хоронить раньше времени Абаскаля не будем: в «Спартаке» выстрелить может абсолютно любой, так же, как и провалиться. Тренер не топовый (в нынешнее время иностранные топы вряд ли приедут), не очень опытный, статистика на взрослом уровне не из лучших. Прогнозов никаких делать не надо, всё увидим по ходу нового сезона. А проверка у Абаскаля будет дай боже – сразу же начнёт матчем за Суперкубок в Питере против «Зенита», которого «Спартак» не может обыграть в целом 5 лет, а в гостях и вовсе уже 10 лет. Представляете, какая будет мотивация у испанца с ходу взять первый в своей карьере трофей, да ещё и прервать ужасающую серию? Главное, чтобы «красно-белые» не устроили бойкот.

Данил ТУТОВ