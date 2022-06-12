Ловчев: «Спартак» подписывает слабых игроков, но позиционирует себя, как «Зенит»

Бывший футболист «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу последних трансферов московской команды.

Ловчев сказал «Чемпионату», что спартаковцы подписывают слабых игроков, но продолжают позиционировать себя, как «Зенит». Эксперт отметил, что питерский клуб покупает игроков сборной Бразилии, а «красно-белые» берут всяких Хендриксов, Мартинсов и Николсонов.

«Зато «Спартак» ведёт разговоры о возможном чемпионском титуле», - добавил Ловчев.

Напомним, что в прошедшем сезоне московский клуб под руководством Паоло Ваноли заняли в национальном чемпионате лишь десятую строчку.